11 апреля 2022

Тюменский единоросс уехал в Донбасс. Он будет руководить волонтерами

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, эвакуация, украина, мариуполь, беженцы, z, гуманитарная катастрофа, литера z
Волонтеры помогают беженцам Донбасса, желающим приехать в Россию (архивное фото) Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

Руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев уехал на Донбасс, чтобы возглавить волонтерский пункт вблизи Мариуполя. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«На территории ДНР находятся мирные граждане, которым нужна помощь. „Молодая гвардия“ отправляет третий поток волонтеров, которые будут помогать беженцам ЛДНР, желающим приехать в Россию. Мною было принято решение поехать и возглавить волонтерский корпус вблизи Мариуполя», — написал Владимир Сбитнев на своей странице «ВКонтакте».

Волонтеры помогают жителям ЛДНР с регистрацией во временных местах пребывания. Они также сортируют гуманитарную помощь.

Помощь беженцам Донбасса активно оказывается с момента начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Она стартовала 24 февраля. На территории России для приезжающих оборудуют пункты временного проживания, выплачивают подъемные, оказывают медицинскую помощь и трудоустраивают.

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Руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев уехал на Донбасс, чтобы возглавить волонтерский пункт вблизи Мариуполя. Об этом он написал в своих социальных сетях. «На территории ДНР находятся мирные граждане, которым нужна помощь. „Молодая гвардия“ отправляет третий поток волонтеров, которые будут помогать беженцам ЛДНР, желающим приехать в Россию. Мною было принято решение поехать и возглавить волонтерский корпус вблизи Мариуполя», — написал Владимир Сбитнев на своей странице «ВКонтакте». Волонтеры помогают жителям ЛДНР с регистрацией во временных местах пребывания. Они также сортируют гуманитарную помощь. Помощь беженцам Донбасса активно оказывается с момента начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Она стартовала 24 февраля. На территории России для приезжающих оборудуют пункты временного проживания, выплачивают подъемные, оказывают медицинскую помощь и трудоустраивают.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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