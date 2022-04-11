Волонтеры помогают беженцам Донбасса, желающим приехать в Россию (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Руководитель тюменского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Владимир Сбитнев уехал на Донбасс, чтобы возглавить волонтерский пункт вблизи Мариуполя. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«На территории ДНР находятся мирные граждане, которым нужна помощь. „Молодая гвардия“ отправляет третий поток волонтеров, которые будут помогать беженцам ЛДНР, желающим приехать в Россию. Мною было принято решение поехать и возглавить волонтерский корпус вблизи Мариуполя», — написал Владимир Сбитнев на своей странице «ВКонтакте».

Волонтеры помогают жителям ЛДНР с регистрацией во временных местах пребывания. Они также сортируют гуманитарную помощь.

Помощь беженцам Донбасса активно оказывается с момента начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Она стартовала 24 февраля. На территории России для приезжающих оборудуют пункты временного проживания, выплачивают подъемные, оказывают медицинскую помощь и трудоустраивают.