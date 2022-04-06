06 апреля 2022

На курганском заводе сделали полностью импортозамещающую машину. Фото

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Презентация новой дорожной техники на площади им. Ленина. Курган, кургандормаш, дорожная техника
Машину изготовили на заводе «Кургандормаш» (архивное фото) Фото:
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На заводе «Кургандормаш» создали машину для нефтяной промышленности, которая полностью состоит из отечественных компонентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода.

«Машина предназначена для проведения гидравлического разрыва пластов в нефтяной промышленности. Задача этой машины — подготовка смеси и закачка ее в устье скважины. Автомобиль создан полностью на территории Курганской области на заводе «Кургандормаш». Начиная от подготовки шасси, изготовления надстройки, разработки программного обеспечения — все это именно отечественное, созданное специалистами Курганской области», — цитирует пресс-служба замгендиректора компании «ИТМ «Спецмашина» Евгения Емельянова.

Замгендиректора добавил, что благодаря отсутствию импортных компонентов машины будет удобнее обслуживать и ремонтировать. Гендиректор завода Михаил Федулов добавил, что сейчас спрос на технику компании «очень сильно поднялся».

Санкционное давление на Россию, по данным властей, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы, особенно — после начала российской спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин считает, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

По словам создателей, все компоненты машины отечественные
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На заводе «Кургандормаш» создали машину для нефтяной промышленности, которая полностью состоит из отечественных компонентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода. «Машина предназначена для проведения гидравлического разрыва пластов в нефтяной промышленности. Задача этой машины — подготовка смеси и закачка ее в устье скважины. Автомобиль создан полностью на территории Курганской области на заводе «Кургандормаш». Начиная от подготовки шасси, изготовления надстройки, разработки программного обеспечения — все это именно отечественное, созданное специалистами Курганской области», — цитирует пресс-служба замгендиректора компании «ИТМ «Спецмашина» Евгения Емельянова. Замгендиректора добавил, что благодаря отсутствию импортных компонентов машины будет удобнее обслуживать и ремонтировать. Гендиректор завода Михаил Федулов добавил, что сейчас спрос на технику компании «очень сильно поднялся». Санкционное давление на Россию, по данным властей, продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы, особенно — после начала российской спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин считает, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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