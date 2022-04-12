Новая авиакомпания запустила рейсы из Москвы в Тобольск

12 апреля 2022 в 15:02 Размер текста - 17 +

Полетная программа из аэропорта Ремезов стартует в понедельник 25 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла продажи билетов на прямые рейсы из Тобольска в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов. Полетная программа стартует в понедельник 25 апреля. «Отправиться в Москву прямым рейсом из Тобольска можно будет по понедельникам и четвергам. Вылет из Москвы в 9:50, обратный рейс из Тобольска — в 15:45 местного времени. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200», — рассказали в пресс-службе. Ранее агентство писало, что рейс из Тобольска в Санкт-Петербург начал летать из аэропорта Ремезов с 28 марта. Полеты выполняет авиакомпания «Россия». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла продажи билетов на прямые рейсы из Тобольска в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов. Полетная программа стартует в понедельник 25 апреля. «Отправиться в Москву прямым рейсом из Тобольска можно будет по понедельникам и четвергам. Вылет из Москвы в 9:50, обратный рейс из Тобольска — в 15:45 местного времени. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200», — рассказали в пресс-службе. Ранее агентство писало, что рейс из Тобольска в Санкт-Петербург начал летать из аэропорта Ремезов с 28 марта. Полеты выполняет авиакомпания «Россия».