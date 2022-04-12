Новая авиакомпания запустила рейсы из Москвы в Тобольск

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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, аэропорт тобольска, аэропорт remezov
Полетная программа из аэропорта Ремезов стартует в понедельник 25 апреля Фото:

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла продажи билетов на прямые рейсы из Тобольска в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов. Полетная программа стартует в понедельник 25 апреля.

«Отправиться в Москву прямым рейсом из Тобольска можно будет по понедельникам и четвергам. Вылет из Москвы в 9:50, обратный рейс из Тобольска — в 15:45 местного времени. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что рейс из Тобольска в Санкт-Петербург начал летать из аэропорта Ремезов с 28 марта. Полеты выполняет авиакомпания «Россия».

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Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» открыла продажи билетов на прямые рейсы из Тобольска в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта Ремезов. Полетная программа стартует в понедельник 25 апреля. «Отправиться в Москву прямым рейсом из Тобольска можно будет по понедельникам и четвергам. Вылет из Москвы в 9:50, обратный рейс из Тобольска — в 15:45 местного времени. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200», — рассказали в пресс-службе. Ранее агентство писало, что рейс из Тобольска в Санкт-Петербург начал летать из аэропорта Ремезов с 28 марта. Полеты выполняет авиакомпания «Россия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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