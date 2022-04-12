Беженец: украинцев под угрозой смерти заставляют вступать в ВСУ

ВСУ не выпускают мужчин из Украины и заставляют вступать в свои ряды Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителей Украины заставляют вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) под угрозой смерти. Об этом URA.RU рассказал украинский беженец, киевлянин Владимир О. (попросил скрыть его фамилию из-за страха за своих родственников), который до начала спецоперации вместе со своей семьей поехал в гости к друзьям из Белоруссии.

«Гонят на войну мужей. Дают автомат. Никто не хочет умирать. Выдвигают на позиции — сзади заградотряд стреляет в тех, кто бежит с позиций, с другой стороны войска РФ», — рассказывает собеседник агентства. Также Владимир сообщил, что украинские военные не выпускают из города желающих эвакуироваться в Россию, а о пророссийских взглядах в Северодонецке, где остались его родные, говорить опасно для жизни.

Как URA.RU сообщила жительница Северодонецка, который находится в Луганской области, ее соотечественники ждут прибытия российской армии. При этом украинские военные не выпускают из города даже мальчиков 15 лет. Она также добавила, что к мирному население отношение у украинских солдат разное. Так, в одной из школ людей не выпускают с бомбоубежища и пугают, что если включить свет ночью, то расстреляют.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, передает RT.

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