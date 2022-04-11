По требованию посла Украины в Вене отменили концерты Курентзиса

Концерт Курентзиса был внезапно отменен из-за санкций Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Вене отменили два мероприятия под управлением экс-худрука пермской оперы и руководителя Дягилевского фестиваля в Перми Теодора Курентзиса: концерты оркестра MusicAeterna и хора MusicAeterna c программой духовной музыки, которые должны были состояться 12 апреля. Этого потребовал посол Украины в Австрии, говорится на на сайте Венского концертного зала.

«Венский Концертхаус с сожалением сообщает, что благотворительный концерт с MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, запланированный на 12 апреля, не состоится. Отменой этого концерта мы уважаем желание посла Украины в Австрии воздержаться от привлечения российских артистов к благотворительным концертам на благо Украины», — указано на сайте.

Как пишет журнал Slippedisc, концерт был внезапно отменен из-за того, что Курентзис и его ансамбль финансируются попавшим под западные санкции российским банком ВТБ, который, в свою очередь, тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. Журнал «Музыкальная жизнь» напоминает, что ранее украинская скрипачка Вира Жук просила администрацию Венского концертного зала бойкотировать визит Курентзиса в Австрию. Дирижера обвинили в том, что он не подписал петицию других артистов, осуждающую спецоперацию на Украине.

Несмотря на сегодняшнюю отмену, европейский тур оркестра и хора MusicAeterna продолжится, отмечает «Новый компаньон». Следующие выступления должны состояться 14 и 16 апреля в Гамбурге.

URA.RU сообщало, что Теодор Курентзис продолжит сотрудничать с немецким оркестром. В оркестре заявили, что не ожидают от своего главного дирижера заявления или отказа от своей художественной деятельности в России.

Ранее из-за спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра был отстранен Валерий Гергиев. По этой же причине концерты оркестра Мариинского театра под руководством Гергиева отменили в Парижской филармонии.

Спецоперация на Украине проходит вынужденно. В связи с ее проведением западные страны начали вводить санкции и ограничения в отношении россиян. Президент Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — отмечал российский лидер.

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