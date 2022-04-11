Самая большая конкуренция за рабочие места в Тюмени среди чиновников (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Среди соискателей в Тюменской области самая большая конкуренция наблюдается в сфере госслужбы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании HeadHunter. На одну вакансию приходится порядка 17 резюме.

«В марте конкуренция за рабочие места среди соискателей из Тюменской области выросла до 5,6 резюме на вакансию. Наиболее высокий уровень наблюдается в профессиональной сфере „Госслужба, НКО“ (17,2 резюме на вакансию)», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании HeadHunter.

На втором месте находятся юристы. На одно место от работодателя приходится 9,2 резюме. Замыкают тройку те, кто впервые начинают карьеру, а также студенты. Среди них на одну вакансию претендуют сразу девять человек.

А вот легче всего найти работу представителям сфер «Строительство, недвижимость», «Рабочий персонал», «Медицина, фармацевтика», «Домашний персонал» и «Консультирование». Среди них на одну вакансию приходится менее 1,6 резюме, что говорит о явной нехватке кадров.

Ранее URA.RU писало, что в первом квартале текущего года в Тюменской области выросли зарплаты в ряде профессиональных сфер. К примеру, работодатели стали предлагать больше денег логистам.