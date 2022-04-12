В Челябинской области пройдут выборы в новом муниципалитете

Первые выборы во вновь образованном Коркинском муниципальном районе наметили на сентябрь (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Коркинском муниципальном округе, объединенном из трех муниципалитетов, осенью пройдут выборы депутатов. После этого, ориентировочно в конце года, выберут и нового главу муниципалитета, рассказала URA.RU глава Коркинского района Наталья Лощинина. В итоге административный аппарат существенно сократится.

«Выборы депутатов муниципального округа мы планируем провести в сентябре, в Единый день голосования. Их будет 23 — сейчас только у нас в районе 26 районных депутатов. После того, как избранные депутаты утвердят Устав округа, пройдут выборы его главы», — рассказала URA.RU Лощинина.

По ее словам, выборы главы муниципального округа предполагается провести до конца 2022 года. До этого времени продолжат работать на своих постах она сама, а также действующие главы администраций поселков Роза и Первомайский — Андрей Власов и Александр Савчук.

Процесс слияния муниципалитетов, элиты которых годами вели «войну всех против всех», поддержал в августе 2019 года на встрече с местными жителями глава региона Алексей Текслер. Первоначально инициатива вызвала существенное неприятие местных элит и противодействие с их стороны. Так, в Первомайском депутаты дали согласие лишь в феврале, спустя два года после одобрения депутатами Розы и Коркино. Однако постепенно противоречия удалось преодолеть, и 31 марта заксобрание Челябинской области единогласно утвердило объединение.