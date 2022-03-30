В Челябинской области объединили три враждовавших муниципалитета

Наталья Лощинина потратила несколько лет, чтобы добиться образования Коркинского муниципального округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Образование Коркинского муниципального округа путем объединения города Коркино, поселков городского типа Роза и Первомайский утвердило заксобрание Челябинской области 31 марта. Решение было принято единогласно, передает корреспондент URA.RU. Слияние завершило начавшийся в 2019 году процесс, которому на тот момент активно противодействовали местные элиты.

«Образование Коркинского муниципального округа позволит достигнуть целого ряда позитивных изменений. В частности, это оптимизация структуры управления, формирование единого бюджета, программ развития, сокращение сроков документооборота и другие», — пояснила в свое докладе глава Коркинского района Наталья Лощинина.

Содокладчик, депутат заксобрания Алексей Денисенко, предложил принять региональный закон «О статусе и границах Коркинского муниципального округа» сразу, исключая процедуру второго и третьего чтения. Далее областной парламент последовательно принял связанные законопроекты о границах нескольких муниципалитетов и названиях органов власти объединенного муниципалитета. Выборы главы его администрации (в которую включат часть сотрудников органов власти поселений) и собрания депутатов могут пройти в сентябре 2022 года, либо в иное время, не позже марта 2023 года.

Процесс слияния муниципалитетов, элиты которых годами вели «войну всех против всех», губернатор Алексей Текслер поддержал в августе 2019 года на встрече с коркинцами. Однако объединение столкнулось с резким неприятием местных властей. Например, в Первомайском депутаты дали согласие лишь в феврале, когда прошло уже два года после одобрения депутатами Розы и Коркино.

Коркинский район станет первым в области, где применят новый федеральный закон о публичной власти. Он предполагает ликвидацию советов депутатов в малых городах и поселениях, а также внутригородских районов Челябинска как отдельных муниципалитетов.

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