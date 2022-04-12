Советник Офиса Зеленского признался в распространении фейков

12 апреля 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Советник Зеленского распространял фейки о Буче и Мелитополе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался в распространении фейков про удар по Мелитополю и провокационное фото из Бучи во время спецоперации РФ на Украине. Соответствующее заявление политик сделал на одном из украинских телеканалов. «Я вылупил два фейка в прошлой передаче. Первое — не было удара по Мелитополю, по аэродрому. Мне закинул военный, который за 45 дней не ошибался, за две минуты до эфира. Я дал и оказалось, что его самого обманули», — признался Арестович. Помимо этого, Арестович признал, что фото с надписью «А кто разрешил вам красиво жить?», выдаваемое им за снимок из Бучи, было сделано в 2018 году в России. Украинские власти при поддержке западных СМИ начали активно распространять фейки на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Так, из перехваченной переписки помощника американского военного атташе на Украине Джейсона Греша и представителя генштаба ВС Украины стало известно, что Греш потребовал организовать нападение солдат в форме российской армии на военный аэродром в Мелитополе, сообщает RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что безусловный приоритет российской армии — это исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович признался в распространении фейков про удар по Мелитополю и провокационное фото из Бучи во время спецоперации РФ на Украине. Соответствующее заявление политик сделал на одном из украинских телеканалов. «Я вылупил два фейка в прошлой передаче. Первое — не было удара по Мелитополю, по аэродрому. Мне закинул военный, который за 45 дней не ошибался, за две минуты до эфира. Я дал и оказалось, что его самого обманули», — признался Арестович. Помимо этого, Арестович признал, что фото с надписью «А кто разрешил вам красиво жить?», выдаваемое им за снимок из Бучи, было сделано в 2018 году в России. Украинские власти при поддержке западных СМИ начали активно распространять фейки на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Так, из перехваченной переписки помощника американского военного атташе на Украине Джейсона Греша и представителя генштаба ВС Украины стало известно, что Греш потребовал организовать нападение солдат в форме российской армии на военный аэродром в Мелитополе, сообщает RT. Президент России Владимир Путин отмечал, что безусловный приоритет российской армии — это исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов.