«Коммерсант»: в России подорожают книги, газеты и журналы

13 апреля 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

У полиграфий хватит материалов на несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России из-за санкций Евросоюза начнется рост цен на книги, журналы и газеты. Типографии столкнулись с проблемой нехватки полиграфических красок и дефицитом бумаги. «Запасов материалов хватит на два-три месяца. Тем временем полиграфисты надеются наладить поставки из других стран или реанимировать отечественное производство. Но даже если это удастся сделать в короткий срок, себестоимость книг, журналов и газет существенно вырастет», — сообщает «Коммерсант». Новый пакет санкций против Евросоюза затрагивает запрет для импорта в РФ красок для печати, немелованной и мелованной бумаги, картона, оборудования для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона, переплетные машины и другое оборудование. Европейские производители уже останавливают поставки, а аналоги из Китая дороже на 80-100%, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на издателей и полиграфистов. Типографии не могут покупать краски сами у производителей из-за относительно небольшого объема потребления, поэтому зависят от дилеров, у которых пока нет решений. «дилеры будут искать аналоги в Китае, Южной Корее и Турции, но срок доставки заказа в лучшем случае составит два—четыре месяца», — отметил гендиректор «Парето-Принт» (печатает книги) Павел Арсеньев. Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов заявлял, что за год рост цен на продукцию может составить 25-30%. Ранее Евросоюз принял новый пакет санкций против РФ и работает над новыми ограничениями. Причиной стала спецоперация на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является «отмена России» и всего связанного с ней. При этом он считает, что страна не останется в изоляции, потому что у нее есть партнеры, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России из-за санкций Евросоюза начнется рост цен на книги, журналы и газеты. Типографии столкнулись с проблемой нехватки полиграфических красок и дефицитом бумаги. «Запасов материалов хватит на два-три месяца. Тем временем полиграфисты надеются наладить поставки из других стран или реанимировать отечественное производство. Но даже если это удастся сделать в короткий срок, себестоимость книг, журналов и газет существенно вырастет», — сообщает «Коммерсант». Новый пакет санкций против Евросоюза затрагивает запрет для импорта в РФ красок для печати, немелованной и мелованной бумаги, картона, оборудования для производства целлюлозы и отделки бумаги или картона, переплетные машины и другое оборудование. Европейские производители уже останавливают поставки, а аналоги из Китая дороже на 80-100%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на издателей и полиграфистов. Типографии не могут покупать краски сами у производителей из-за относительно небольшого объема потребления, поэтому зависят от дилеров, у которых пока нет решений. «дилеры будут искать аналоги в Китае, Южной Корее и Турции, но срок доставки заказа в лучшем случае составит два—четыре месяца», — отметил гендиректор «Парето-Принт» (печатает книги) Павел Арсеньев. Директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов заявлял, что за год рост цен на продукцию может составить 25-30%. Ранее Евросоюз принял новый пакет санкций против РФ и работает над новыми ограничениями. Причиной стала спецоперация на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является «отмена России» и всего связанного с ней. При этом он считает, что страна не останется в изоляции, потому что у нее есть партнеры, передает телеканал 360.