Россия до конца года лишится крупного источника нефтяных доходов

13 апреля 2022 в 08:51 Размер текста - 17 +

Vitol Group перестанет продавать сырую нефть и нефтепродукты из РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Компания Vitol Group, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, перестанет сотрудничать с Россией. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «Объемы российской нефти, перерабатываемой Vitol, значительно сократятся во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства сокращаются. Компания намерена прекратить торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет указано иное, и мы ожидаем, что это будет завершено к концу 2022 года», — цитирует Bloomberg заявление представителя компании. Компания, которая базируется в Женеве, подтвердила намерение не заключать новые сделки с Россией по приобретению нефти и нефтепродуктов. Заявление компании Vitol было сделано после того, как советник президента Украины Владимир Зеленский попросил их и других представителей отрасли прекратить торговые отношения с РФ, отмечает издание. По итогам 2020 года, Vitol заняла 15-е место в списке крупнейших покупателей российской экспортной нефти, по версии журнала Forbes. Объем закупки составил 3,9 млн тонн. Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell отказалась от покупки нефти и газа из РФ и решила закрыть свои автозаправочные станции. Аналогичное решение приняла британская нефтяная корпорация British Petroleum. Крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) решила больше не покупать российскую нефть марки Urals, сообщает RT. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Западные страны начали вводить санкции против России, а компании стали уходить с российского рынка. Власти РФ заявляли, что ограничения негативно влияют и на страны, которые вводят их. Там нарушаются системы расчетов и логистики, увеличивается инфляция и разрушаются кооперационные связи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Компания Vitol Group, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти, перестанет сотрудничать с Россией. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. «Объемы российской нефти, перерабатываемой Vitol, значительно сократятся во втором квартале, поскольку текущие контрактные обязательства сокращаются. Компания намерена прекратить торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами, если не будет указано иное, и мы ожидаем, что это будет завершено к концу 2022 года», — цитирует Bloomberg заявление представителя компании. Компания, которая базируется в Женеве, подтвердила намерение не заключать новые сделки с Россией по приобретению нефти и нефтепродуктов. Заявление компании Vitol было сделано после того, как советник президента Украины Владимир Зеленский попросил их и других представителей отрасли прекратить торговые отношения с РФ, отмечает издание. По итогам 2020 года, Vitol заняла 15-е место в списке крупнейших покупателей российской экспортной нефти, по версии журнала Forbes. Объем закупки составил 3,9 млн тонн. Ранее британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell отказалась от покупки нефти и газа из РФ и решила закрыть свои автозаправочные станции. Аналогичное решение приняла британская нефтяная корпорация British Petroleum. Крупнейшая нефтегазовая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) решила больше не покупать российскую нефть марки Urals, сообщает RT. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Западные страны начали вводить санкции против России, а компании стали уходить с российского рынка. Власти РФ заявляли, что ограничения негативно влияют и на страны, которые вводят их. Там нарушаются системы расчетов и логистики, увеличивается инфляция и разрушаются кооперационные связи.