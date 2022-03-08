Россия за сутки потеряла двух крупных покупателей нефти и газа

08 марта 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

British Petroleum не будет покупать нефть и газ из РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Британская нефтяная корпорация British Petroleum вслед за британско-нидерландской компанией Shell отказалась от покупки российской нефти и газа. Об этом сообщает Bloomberg. «Shell Plc и BP Plc заявили, что не будут делать никаких новых закупок российской нефти и газа. Но они не смогут сразу отмежеваться от страны из-за долгосрочных контрактов и вероятной сложности поиска альтернативных поставок», — пишет Bloomberg. Сотрудник British Petroleum заявил, что компания продолжит выполнять контрактные обязательства при условии соблюдения санкций, требований безопасности и доставки там, где это будет безопасным. Компания могла бы сделать исключение в случае необходимости обеспечения безопасности поставок, отметил он. Shell заявила об отказе от нефти и газа из России. Причиной стала ситуация на Украине. Компания также закроет свои автозаправочные станции в РФ. British Petroleum ранее объявляли о продаже своей доли акций российской компании «Роснефть» из-за спецоперации РФ на Украине. У компании было 19,75% акций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Британская нефтяная корпорация British Petroleum вслед за британско-нидерландской компанией Shell отказалась от покупки российской нефти и газа. Об этом сообщает Bloomberg. «Shell Plc и BP Plc заявили, что не будут делать никаких новых закупок российской нефти и газа. Но они не смогут сразу отмежеваться от страны из-за долгосрочных контрактов и вероятной сложности поиска альтернативных поставок», — пишет Bloomberg. Сотрудник British Petroleum заявил, что компания продолжит выполнять контрактные обязательства при условии соблюдения санкций, требований безопасности и доставки там, где это будет безопасным. Компания могла бы сделать исключение в случае необходимости обеспечения безопасности поставок, отметил он. Shell заявила об отказе от нефти и газа из России. Причиной стала ситуация на Украине. Компания также закроет свои автозаправочные станции в РФ. British Petroleum ранее объявляли о продаже своей доли акций российской компании «Роснефть» из-за спецоперации РФ на Украине. У компании было 19,75% акций.