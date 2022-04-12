Встреча с космонавтами пройдет 16 апреля в конференц-зале Храма на Крови Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения 16 апреля в Храме-на-Крови пройдет встреча с космонавтами России — Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Прокопьевым. О предстоящем мероприятии сообщает Екатеринбургская епархия.

«Космонавты расскажут о выборе своей профессии, подготовке к полету и испытаниях, которые пришлось для этого пройти», — сообщают организаторы мероприятия. Помимо этого космонавты расскажут о том, как работать за пределами космического корабля и какие человеческие качества необходимы для такой работы.

На встрече может поприсутствовать любой желающий. Мероприятие пройдет в конференц-зале Храма-на-Крови в 15.00.

Ранее президент России Владимир Путин наградил свердловского космонавта Сергея Прокопьева. Космонавт-испытатель удостоен звания Героя Российской Федерации и почетного звания «Летчик-космонавт Российской Федерации». Космонавт-испытатель Сергей Прокопьев родом из Екатеринбурга. Впервые в космос он отправился в июне 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС-09». На Международной космической станции уральский космонавт и другие члены экипажа провели полгода. Также в декабре 2018 года Прокопьев вместе с российским космонавтом Олегом Кононенко вышли в открытый космос для обследования космического корабля «Союз МС-09». Сергей Кудь-Сверчков является 124-м космонавтом Российской Федерации, совершил полет длительностью 185 суток, из них почти 7 часов — в открытом космосе.

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