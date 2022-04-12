МЧС обратилось к жителям Екатеринбурга из-за смога

В связи со смогом над Екатеринбургом МЧС просит выполнять рекомендации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское МЧС выпустило рекомендации при смоге для жителей Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Утром 13 апреля жители Екатеринбурга жаловались на смог.

«Рекомендации при смоге. В связи со смогом на территории Екатеринбурга Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей выполнять рекомендации», — говорится в пресс-службе МЧС.

Ведомство подготовило памятку, что следует делать во время смога:

окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);

открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;

употреблять больше жидкости, фруктов и овощей,

максимально ограничить курение,

избегать употребления спиртных напитков,

отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки,

чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха),

при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу,

Ранее свердловские синоптики предупреждали, что в Екатеринбурге ожидается смог. Однако по их прогнозам, он должен был продлиться до вечера 12 апреля. В октябре 2021 года около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог. Жители города жаловались на головную боль, а на дорогах появлялись крупные пробки.