МЧС обратилось к жителям Екатеринбурга из-за смога

Свердловское МЧС выпустило рекомендации при смоге для жителей Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Утром 13 апреля жители Екатеринбурга жаловались на смог.
«Рекомендации при смоге. В связи со смогом на территории Екатеринбурга Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей выполнять рекомендации», — говорится в пресс-службе МЧС.
Ведомство подготовило памятку, что следует делать во время смога:
- окна квартиры или офиса держать закрытыми в ночные и утренние часы (утром особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе);
- открытые окна или форточки обязательно завешивать мокрой марлей или любым другим тонким полотном;
- употреблять больше жидкости, фруктов и овощей,
- максимально ограничить курение,
-
избегать употребления спиртных напитков,
-
отказаться от длительных прогулок, ограничить физические нагрузки,
-
чаще проводить влажную уборку, всеми мерами увлажнять воздух (бытовые увлажнители, очистители воздуха),
-
при сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога, необходимо обращаться к врачу,
Ранее свердловские синоптики предупреждали, что в Екатеринбурге ожидается смог. Однако по их прогнозам, он должен был продлиться до вечера 12 апреля. В октябре 2021 года около Екатеринбурга начали гореть торфяники. Из-за дыма от них на всем юге Екатеринбурга установился едкий смог. Жители города жаловались на головную боль, а на дорогах появлялись крупные пробки.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский