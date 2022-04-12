12 апреля 2022

Миллиардер Рыбаков призвал россиян срочно закупать стройматериалы. Видео

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Миллиардер Игорь Рыбаков на вручении своей премии «Учитель – сердце школы». Магнитогорск, рыбаков игорь, миллиардер
По мнению Игоря Рыбакова, к лету цена стройматериалов повысится на 50% Фото:
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Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков призвал россиян закупаться строительными материалами весной. В своем видео Рыбаков пояснил, что к лету цена строительных материалов существенно изменится, а также возможен дефицит.

«Если вы дачу собрались строить, будет проблема найти строительные материалы. Поэтому закупайте их впрок. Иначе они не то, что подорожают, а их просто не будет», — сказал Рыбаков в видео на своем youtube-канале.

Миллиардер добавил, что россиянам не стоит рассчитывать на пассивный доход. По мнению Рыбакова, когда россияне получат 6% со своих депозитов в банках, стоимость стройматериалов многократно превысит полученную сумму. По прогнозам Рыбакова, к лету 2022 года цены на строительные материалы вырастут на 50%.

Ранее Рыбаков высмеял идею увеличить протяженность майских праздников до 10 дней, чтобы посадить картошку. Сама идея провести все праздники в огороде показалась Рыбакову смешной.

На многие категории товаров в российских магазинах цены резко поползли вверх после введения санкций против России со стороны ЕС и США. Санкции призваны нарушить работу экономической системы РФ. Президент России Владимир Путин в своем заявлении посчитал, что такие шаги имеют все признаки агрессии.

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Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков призвал россиян закупаться строительными материалами весной. В своем видео Рыбаков пояснил, что к лету цена строительных материалов существенно изменится, а также возможен дефицит. «Если вы дачу собрались строить, будет проблема найти строительные материалы. Поэтому закупайте их впрок. Иначе они не то, что подорожают, а их просто не будет», — сказал Рыбаков в видео на своем youtube-канале. Миллиардер добавил, что россиянам не стоит рассчитывать на пассивный доход. По мнению Рыбакова, когда россияне получат 6% со своих депозитов в банках, стоимость стройматериалов многократно превысит полученную сумму. По прогнозам Рыбакова, к лету 2022 года цены на строительные материалы вырастут на 50%. Ранее Рыбаков высмеял идею увеличить протяженность майских праздников до 10 дней, чтобы посадить картошку. Сама идея провести все праздники в огороде показалась Рыбакову смешной. На многие категории товаров в российских магазинах цены резко поползли вверх после введения санкций против России со стороны ЕС и США. Санкции призваны нарушить работу экономической системы РФ. Президент России Владимир Путин в своем заявлении посчитал, что такие шаги имеют все признаки агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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