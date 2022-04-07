Игорь Рыбаков отметил, что времена, когда люди сажали картошку, чтобы выжить, вернулись Фото: Илья Московец © URA.RU

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков высмеял идею вице-спикера Госдумы, депутата фракции «Новые люди» Владислава Даванкова увеличить протяженность майских праздников до 10 дней для посадки картошки. Реагируя на предложение депутата, Рыбаков отметил, что времена, когда люди сажали картошку, чтобы выжить, вернулись.

«Времена возвращаются, ребят. Если ты хочешь жрать, не надо гречку дорогую покупать! Просто взяли земельный надел, посадили картошки в майские праздники, и все!» — сказал Рыбаков в видео на своем youtube-канале.

Рыбаков отметил, что Даванков также предложил увеличить майские праздники для общения с семьей. В ответ на это миллиардер с юмором ответил, что скоро у россиян будет масса поводов, чтобы общаться друг с другом.

«Пообщаемся… Ведь мы не видим друг друга. Мы почти семьями не общаемся. Все в интернете. А вот интернет отключат, то будем сажать картошку и общаться, потом будем ее мотыжить и общаться, потом вместе бульбу эту будем есть и опять общаться», — пошутил Рыбаков.

Ранее миллиардер предложил решение, как закончить кризис в стране. По его мнению, нужно напечатать деньги, и раздать их россиянам. Рыбаков отметил, что после этого на рынке появятся потребители.

Страны Запада начали оказывать беспрецедентное санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Целью этого давления является нарушение экономических процессов в РФ, а в следствие ухудшение жизни миллионов россиян. В Кремле отметили, что такие методы выглядят агрессивными, но вместе с тем вредят странам, которые их применяют. Во многих из них после введения санкций в адрес России нарушились системы расчетов и логистики, выросла инфляция, разрушились кооперационные связи.

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