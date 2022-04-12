В курганских детсадах начали запирать детей

Детсады Кургана начали закрывать входные двери в группы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских детсадах входы в группы с улицы будут постоянно закрыты на замок в течение дня. Об этом родителей дошколят предупредили через родительские чаты, рассказали URA.RU читатели.

«С сегодняшнего дня входная дверь в группу должна быть всегда закрыта на замок утром и вечером. Родители должны звонить в дверь и называть имя и фамилию ребенка», — говорится в сообщениях администрации детсадов. При этом родителей просят также запирать дверь группы за собой.

В пресс-службе администрации Кургана URA.RU уточнили, что эта мера принята в целях безопасности детей. «Детские сады закрывают только двери, выходящие из групп в тамбуры, ведущие сразу на улицу, на игровую площадку. Двери из группы, выходящие в общий коридор, закрываются на ключ только в случае отсутствия детей в группе (когда дети находятся на прогулке, в музыкальном, спортивном зале и т. д.)», — отметили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске (Курганская область) учеников начали закрывать в здании школы во время обучения. Эта мера безопасности вызвала споры в шадринских пабликах во «ВКонтакте». Некоторые шадринцы беспокоятся, что детям нельзя «выйти во двор подышать свежим воздухом», а также за эвакуацию детей при необходимости.