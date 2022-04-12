Губернатор Шумков призвал сократить работников надзорных органов

Вадим Шумков считает, что нужно сократить число контролирующих органов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков призвал к сокращению числа контрольно-надзорных органов и их сотрудников для уменьшения финансовой нагрузки на бизнес. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Уменьшение регуляторной нагрузки и административного давления на бизнес — очень хороший посыл. Наверняка, чтобы его закрепить он должен быть прямо связан с сокращением количества самих контрольно-надзорных органов и их сотрудников. Иначе с проверками может получиться „сегодня — пусто, завтра — густо“. Это в последующем поможет снизить и финансовую нагрузку на содержание этой части госаппарата, которая формируется за счет налоговой нагрузки на бизнес», — написал Шумков.

Губернатор пояснил, что полное отсутствие работы надзорных органов невозможно. Прежде всего, это связано с безопасностью жизни и здоровья человека. Продолжая свою деятельность контролирующие органы власти должны исполнять свои обязанности более эффективно и направлять их на достижение цели, а не на выписывание штрафов и трату времени бизнесменов. Шумков отметил, что вопрос является достаточно сложным, потому как непонятно, действительно ли так много проблем выявляют надзорные органы или же это особенности менталитета.

Ранее URA.RU сообщало о заявлении Шумкова о том, что цены на товары превышают доходы населения и улучшится ситуация нескоро. Выходом глава региона видит максимальную поддержку тех, кто способен сохранить действующие и создать новые рабочие места.

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