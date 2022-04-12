В Челябинске депутат после драки заявил на коллегу в полицию

Теперь и сам Владимир Корнев фигурирует в заявлении, поданном в полицию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Металлургического совета Челябинска от «Справедливой России» Рашид Гарипов подал заявление в полицию на своего коллегу, депутата гордумы Владимира Корнева. Эту информацию подтвердил URA.RU сам Гарипов. Поводом стала драка народных избранников и возбужденное после нее уголовное дело.

«Корнев был зачинщиком инцидента, и после него также повел себя непорядочно. На мой взгляд, его действия подпадают под три статьи Уголовного Кодекса. Это ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ст. 128.1 УК РФ (клевета) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Заявление было подано мной 12 апреля», — пояснил URA.RU Гарипов.

Он добавил, что в интересах партии готов был урегулировать конфликт, не вынося его в публичную плоскость. Однако действия Корнева, который обвинил коллегу в избиении и первым обратился в полицию, вынудили его также просить правоохранителей разобраться в произошедшем.

«В отличие от Гарипова, я сам никакого заявления писал. Дело возбудили после того, как меня увезли в больницу на скорой, зафиксировали побои и сообщили в полицию — так положено по закону. Врачи сказали, что если бы удар пришелся чуть под иным углом, мои двое детей потеряли бы отца. Это было нападение на общественного лидера и единственное в Челябинской области нападение депутата на инвалида в моем лице», — заявил URA.RU Корнев.

Инцидент, попавший на видео, произошел 29 марта после заседания совета. По словам Гарипова, который возглавляет районную ячейку «Справедливой России», где числится и Корнев, последний напал на него после сессии совета. Поводом стала просьба не разговаривать по телефону во время заседания. Корнев, в свою очередь, заявил, что перед этим однопартиец избил его до потери сознания в другом кабинете, в связи с чем он обратился в полицию. Эту версию подвергли сомнению другие депутаты, предъявив еще одну видеозапись. После чего предложили Корневу принести извинения Гарипову и публично объясниться.

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