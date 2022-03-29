Депутата гордумы Челябинска после драки увезли на скорой

Владимир Корнев собирается написать заявление в полицию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Металлургического райсовета Челябинска Владимир Корнев от «Справедливой России» рассказал свою версию драки с коллегой Рашидом Гариповым. Как сообщил URA.RU Корнев, его сильно избили и впоследствии скорая помощь увезла его в больницу.

«Я только сейчас начал приходить в себя, а вчера Гарипов вырубил меня в кабинете ударом в лицо. Какое-то время я лежал избитый на полу без сознания. Позже мне стало плохо и в бессознательном состоянии меня увезли в больницу на скорой, где врач диагностировал сотрясение мозга и теперь я собираюсь писать заявление в МВД», — сообщил URA.RU Корнев.

По словам депутата, момент когда он лежал избитый без сознания, не попал на видео, которое было опубликовано URA.RU. Его оппонент, депутат Гарипов, ранее утверждал, что Корнев сам напал на него из-за просьбы не разговаривать по телефону во время заседания.

«Это все вранье. Конфликт с Гариповым возник из-за того, что в райсовете Металлургического района хотят создать молодежную палату. А членами палаты хотят сделать представителей „Молодой Гвардии“. Я начал возмущаться — мы создаем крыло молодогвардейцев или занимаемся молодежью? Эти и другие неугодные вопросы привели к провокациям против меня», — рассказал Корнев.

В разговоре с корреспондентом URA.RU Корнев отметил, что сожалеет о конфликте, поскольку подобные инциденты отражаются на имидже партии. Спикер райсовета Алексей Четвернин пообещал разобрать поведение дерущихся депутатов на ближайшем заседании. Драка челябинских депутатов Корнева и Гарипова произошла накануне, 29 марта, после сессии. Оба участника потасовки были избраны депутатами Металлургического райсовета Челябинска в 2019 году.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам