Владимир Корнев назвал требование обязательной явки на разбор конфликта нарушением своих прав и свобод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат гордумы Челябинска Владимир Корнев, ставший участником драки с депутатом Металлургического райсовета Рашидом Гариповым, должен публично принести ему извинения и объяснить свое поведение коллегам. Так решила 7 апреля комиссия по депутатской этике, сообщил URA.RU спикер райсовета Алексей Четвернин. Особенно народных избранников возмутило заявление в полицию, написанное Корневым на Гарипова.

«Участники заседания комиссии в присутствии депутатов гордумы единогласно признали, что Корнев систематически нарушает 11 пунктов депутатской этики. Решено указать Корневу на недопустимость его поведения и обязать публично извиниться перед Гариповым, а также объяснить свое поведение на сессии совета. Решение будет направлено в гордуму, отделение партии „Справедливая Россия“ и общество инвалидов, где состоит Корнев», — рассказал URA.RU Четвернин.

По его словам, депутатов особенно возмутило заявление Корнева в МВД, что перед выплеснувшимся в публичную плоскость конфликтом Гарипов якобы избил его до потери сознания. Видео с установленной в коридоре камеры наблюдения, запечатлевшей выходящего из кабинета Корнева, полностью опровергает эти слова.

«Меня не уведомили должным образом, почему я должен присутствовать на заседании комиссии по депутатской этике и какие вопросы мне там будут задавать. Прежде чем вызывать меня, должно быть принято соответствующее решение райсовета. Я отправлял им запрос, но на него так и не получил ответа», — пояснил URA.RU свое отсутствие на комиссии сам Корнев.

Драка челябинских депутатов-справедливороссов Корнева и Гарипова произошла 29 марта после заседания райсовета: видео «поединка» попало в СМИ. Корнев заявил URA.RU, что перед этим Гарипов «вырубил» его ударом в лицо в другом кабинете, после чего он потерял сознание, а затем снял побои и пожаловался в полицию. Оба участника конфликта были избраны депутатами Металлургического райсовета Челябинска в 2019 году, Корнев также делегирован советом в гордуму областного центра.

Как утверждают в райсовете, на этом видео Корнев спокойно покидает кабинет, где его якобы избили до потери сознания

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