Казахстан отменил военный парад на День Победы

В Казахстане не будет парада ко Дню Победы в этом году, причина не сообщается. Об этом рассказали в Минобороны страны.
«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, не планируется», — сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана Передает РИА «Новости».
В Казахстане пройдут военно-патриотические мероприятия, направленные на чествование ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил. Планируется провести около 50 мероприятий в регионах. В 2020 и 2021 годах парад в Казахстане не проводили из-за коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что празднование Дня Победы в России пройдет 9 мая без изменений. Он отметил, что пока не знает подробностей о том, кто примет участие в параде.
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В Казахстане не будет парада ко Дню Победы в этом году, причина не сообщается. Об этом рассказали в Минобороны страны. «В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, не планируется», — сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана Передает РИА «Новости». В Казахстане пройдут военно-патриотические мероприятия, направленные на чествование ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил. Планируется провести около 50 мероприятий в регионах. В 2020 и 2021 годах парад в Казахстане не проводили из-за коронавируса. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что празднование Дня Победы в России пройдет 9 мая без изменений. Он отметил, что пока не знает подробностей о том, кто примет участие в параде.