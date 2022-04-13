Казахстан отменил военный парад на День Победы

В Казахстане проведут военно-патриотические мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Казахстане не будет парада ко Дню Победы в этом году, причина не сообщается. Об этом рассказали в Минобороны страны.

«В 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, не планируется», — сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана Передает РИА «Новости».

В Казахстане пройдут военно-патриотические мероприятия, направленные на чествование ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил. Планируется провести около 50 мероприятий в регионах. В 2020 и 2021 годах парад в Казахстане не проводили из-за коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что празднование Дня Победы в России пройдет 9 мая без изменений. Он отметил, что пока не знает подробностей о том, кто примет участие в параде.