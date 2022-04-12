12 апреля 2022

Депутат Госдумы призвал не кормить собак картошкой

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Встреча Владимира Бурматова с политтехнологами. Челябинск, бурматов владимир
Владимир Бурматов призывает не допустить попадания овоща в организм питомцев (фото из архива) Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов призвал не кормить собак картошкой. Как сообщил депутат в социальных сетях, данный продукт может не только вызвать у питомцев ожирение, но и привести к гибели животного.

«Картошка — еда не для собак. В ней содержится большое количество крахмала и медленных углеводов. Данное сочетание ведет к активному образованию жировой ткани. Это может привести к развитию сахарного диабета», — написал Бурматов в своем telegram-канале.

Депутат также отметил, что в сыром картофеле содержится яд — соланин. Его потребление и попадание в организм собаки может привести к гибели домашнего питомца.

Ранее Бурматов показал мастер-класс, как готовить дома сухой собачий корм. Согласно рецепту, надо смешать говяжий фарш, гречневую и рисовую муку, витамины. Затем смесь следует подсушить в духовке при низкой температуре в течение трех-четырех часов.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов призвал не кормить собак картошкой. Как сообщил депутат в социальных сетях, данный продукт может не только вызвать у питомцев ожирение, но и привести к гибели животного. «Картошка — еда не для собак. В ней содержится большое количество крахмала и медленных углеводов. Данное сочетание ведет к активному образованию жировой ткани. Это может привести к развитию сахарного диабета», — написал Бурматов в своем telegram-канале. Депутат также отметил, что в сыром картофеле содержится яд — соланин. Его потребление и попадание в организм собаки может привести к гибели домашнего питомца. Ранее Бурматов показал мастер-класс, как готовить дома сухой собачий корм. Согласно рецепту, надо смешать говяжий фарш, гречневую и рисовую муку, витамины. Затем смесь следует подсушить в духовке при низкой температуре в течение трех-четырех часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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