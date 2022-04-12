Неизвестные устроили «допрос с пристрастием» жителю Ноябрьска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьске (ЯНАО) местные жители устроили самосуд над местным жителем, которого они заподозрили в наркоторговле. В telegram-канале «NSK» появилось, видео где неизвестные угрожают мужчине с требованием выдать свои персональные данные.

«Вот так в мк. Вынгапуре г. Ноябрьск, поступают с закладчиками», — говорится в сообщении. Неизвестные якобы нашли у местного жителя наркотики, а после «допроса с пристрастием» сожгли «вещества». Также они запугали мужчину, узнали имя и место жительства своего земляка. В комментариях жители Ноябрьска выразили одобрение действиям горожан, но часть жителей высказалась за то, что жителя нужно было сдать полиции.

«Данный факт зарегистрирован в ОМВД России по г. Ноябрьску. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в УМВД РФ по ЯНАО.