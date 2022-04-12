12 апреля 2022
11 апреля 2022

Жители Ноябрьска устроили самосуд над земляком из-за наркотиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные устроили «допрос с пристрастием» жителю Ноябрьска Фото:

В микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьске (ЯНАО) местные жители устроили самосуд над местным жителем, которого они заподозрили в наркоторговле. В telegram-канале «NSK» появилось, видео где неизвестные угрожают мужчине с требованием выдать свои персональные данные.

«Вот так в мк. Вынгапуре г. Ноябрьск, поступают с закладчиками», — говорится в сообщении. Неизвестные якобы нашли у местного жителя наркотики, а после «допроса с пристрастием» сожгли «вещества». Также они запугали мужчину, узнали имя и место жительства своего земляка. В комментариях жители Ноябрьска выразили одобрение действиям горожан, но часть жителей высказалась за то, что жителя нужно было сдать полиции.

«Данный факт зарегистрирован в ОМВД России по г. Ноябрьску. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в УМВД РФ по ЯНАО.

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В микрорайоне Вынгапуровский города Ноябрьске (ЯНАО) местные жители устроили самосуд над местным жителем, которого они заподозрили в наркоторговле. В telegram-канале «NSK» появилось, видео где неизвестные угрожают мужчине с требованием выдать свои персональные данные. «Вот так в мк. Вынгапуре г. Ноябрьск, поступают с закладчиками», — говорится в сообщении. Неизвестные якобы нашли у местного жителя наркотики, а после «допроса с пристрастием» сожгли «вещества». Также они запугали мужчину, узнали имя и место жительства своего земляка. В комментариях жители Ноябрьска выразили одобрение действиям горожан, но часть жителей высказалась за то, что жителя нужно было сдать полиции. «Данный факт зарегистрирован в ОМВД России по г. Ноябрьску. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в УМВД РФ по ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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