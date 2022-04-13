В РФ готовят новые выплаты для пенсионеров и семей с детьми

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В правительстве РФ обсуждают введение новых выплат Фото:

Правительство России разрабатывает меры поддержки для пенсионеров, семей с детьми и малообеспеченных граждан. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Кабмин разрабатывает меры денежной компенсации скачка цен для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми. Рост цен на потребительские товары и продукты сейчас составляет около 0,66% в неделю», — отметил Белоусов во время выступления в Совфеде РФ, трансляция велась на телеканале «Россия-24». По словам Белоусова, ситуация в торговле в РФ устойчивая и находится под полным контролем.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил повысить доступность соцподдержки семей, у которых с 1 марта упал доход. Он поручил подготовить изменения к концу апреля. Также с 1 апреля в РФ ввели ежемесячные выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет, передают «Дни.ру».

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Правительство России разрабатывает меры поддержки для пенсионеров, семей с детьми и малообеспеченных граждан. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. «Кабмин разрабатывает меры денежной компенсации скачка цен для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми. Рост цен на потребительские товары и продукты сейчас составляет около 0,66% в неделю», — отметил Белоусов во время выступления в Совфеде РФ, трансляция велась на телеканале «Россия-24». По словам Белоусова, ситуация в торговле в РФ устойчивая и находится под полным контролем. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил повысить доступность соцподдержки семей, у которых с 1 марта упал доход. Он поручил подготовить изменения к концу апреля. Также с 1 апреля в РФ ввели ежемесячные выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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