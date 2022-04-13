В РФ готовят новые выплаты для пенсионеров и семей с детьми

В правительстве РФ обсуждают введение новых выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство России разрабатывает меры поддержки для пенсионеров, семей с детьми и малообеспеченных граждан. Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Кабмин разрабатывает меры денежной компенсации скачка цен для пенсионеров, малообеспеченных граждан, семей с детьми. Рост цен на потребительские товары и продукты сейчас составляет около 0,66% в неделю», — отметил Белоусов во время выступления в Совфеде РФ, трансляция велась на телеканале «Россия-24». По словам Белоусова, ситуация в торговле в РФ устойчивая и находится под полным контролем.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил повысить доступность соцподдержки семей, у которых с 1 марта упал доход. Он поручил подготовить изменения к концу апреля. Также с 1 апреля в РФ ввели ежемесячные выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет, передают «Дни.ру».