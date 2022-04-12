На месте работает Следственный комитет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноармейском районе (Челябинская область) на свинокомплексе «Родниковский» при очистке канализационного коллектора погибли люди. Информацию об этом URA.RU подтвердил глава района Сергей Сергеев и старший помощник руководителя СУ СКР региона Владимир Шишков. Проверку начала и прокуратура региона.

«Рабочие подрядной организации выполняли работы по очистке системы канализации. В результате два человека погибли, двое пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц“)», — рассказал Владимир Шишков.

Как рассказали рабочие, утром 13 апреля работники организации «Аквамарин», которая чистит на свинокомплексе канализацию, приступили к работам по очистке коллектора. По какой-то причине один из рабочих спустился в коллектор без противогаза и потерял сознание, второй — пошел его спасать и тоже погиб, третий — пошел спасать двоих и пострадал, находится в реанимации, четвертый работник, который также пошел на помощь — практически не пострадал.

«Прокуратурой организована проверка по факту гибели работников и получения отравления при производстве работ на Родниковском свинокомплексе, на место происшествия выехал прокурора района Иван Чеурин. Прокуратура проверит исполнение законодательства в части соблюдения правил охраны труда при выполнении подрядных работ коммерческой организацией, при наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Кроме того, поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом СУ СК», — уточнила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Свинокомплекс «Родниковский» открылся в селе Миасском Красноармейского района Челябинской области весной 2011 года. Проектная мощность составляет 20 тысяч тонн свинины в живом весе ежегодно. Предприятие оснащено оборудованием европейского производства. Он принадлежит компании «Здоровая ферма». Получить комментарий в компании к моменту публикации материала не удалось.

Здесь произошло ЧП Фото: прокуратура Красноармейского района

Подробности ЧП устанавливаются Фото: читатель URA.RU

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