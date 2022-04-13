Запах гари в Екатеринбурге связали с пожаром в соседнем регионе

13 апреля 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Галина Шепоренко допустила, что запах гари появился из-за лесных пожаров за пределами Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Смог и запах гари могли появиться в Екатеринбурге из-за лесных пожаров в Курганской и Омской областях, а также в Казахстане. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Мы не утверждаем, но допускаем, что мгла могла прийти в Екатеринбург от лесных пожаров, но сторонних, а не наших. Например, сейчас зафиксировано горение на крайнем востоке Курганской области, в Омской области и в Казахстане», — рассказала Шепоренко. Она подчеркнула, что точная причина запаха гари не установлена, но качество воздуха в Екатеринбурге снизилось из-за погоды, при которой вредные примеси не рассеиваются. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что под Екатеринбургом нет пожаров, которые могли бы стать причиной смога. «Для проверки информации о возгорании торфяников в Екатеринбурге на места возможных возгораний выезжали оперативные группы. Информация о возгораниях торфяников не подтвердилась», — сообщили в ведомстве. Других версий происхождения смога у МЧС нет. Ранее спасатели сообщили о смоге в городе и обратились к екатеринбуржцам с просьбой не открывать окна, завешивать форточки мокрой тканью и меньше времени проводить на улице. При этом горожанам стоит есть больше фруктов овощей и избегать алкогольных напитков, добавили в ведомстве. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Смог и запах гари могли появиться в Екатеринбурге из-за лесных пожаров в Курганской и Омской областях, а также в Казахстане. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «Мы не утверждаем, но допускаем, что мгла могла прийти в Екатеринбург от лесных пожаров, но сторонних, а не наших. Например, сейчас зафиксировано горение на крайнем востоке Курганской области, в Омской области и в Казахстане», — рассказала Шепоренко. Она подчеркнула, что точная причина запаха гари не установлена, но качество воздуха в Екатеринбурге снизилось из-за погоды, при которой вредные примеси не рассеиваются. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области URA.RU сообщили, что под Екатеринбургом нет пожаров, которые могли бы стать причиной смога. «Для проверки информации о возгорании торфяников в Екатеринбурге на места возможных возгораний выезжали оперативные группы. Информация о возгораниях торфяников не подтвердилась», — сообщили в ведомстве. Других версий происхождения смога у МЧС нет. Ранее спасатели сообщили о смоге в городе и обратились к екатеринбуржцам с просьбой не открывать окна, завешивать форточки мокрой тканью и меньше времени проводить на улице. При этом горожанам стоит есть больше фруктов овощей и избегать алкогольных напитков, добавили в ведомстве.