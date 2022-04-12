Власти ХМАО объявили, на какой срок ушли иностранные бренды

Иностранные компании могут вновь приступить к работе в Югре летом Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Девять иностранных компаний, работающих в Югре, приостановили свою деятельность до июня. До этого времени 120 работников отправлены на простой. Об этом URA.RU сообщил главный государственный инспектор ХМАО Максим Новичков.

«О приостановке своей деятельности на территории Югры заявили девять компаний, среди них, например, Adidas, Mango Russia, Massimo Dutti, Levi Strauss, Pull&Bear, Bershka, Oysho и Zara. Пока руководство этих компаний говорит о том, что они в таком режиме просуществуют до 1 июня», — прокомментировал Новичков. Он также добавил, что магазины этих компаний находились в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Нягани.

На время приостановки деятельности работники этих иностранных брендов отправлены на простой. «При этом сотрудники должны получать две трети от своего ежемесячного заработка. Мы держим эту ситуацию на контроле. Для самих иностранных компаний это выгоднее, чтобы не заниматься вновь набором персонала, когда они решат возобновить свою деятельность», — уточник главный государственный инспектор труда ХМАО.

Компании стран Запада объявили санкции в отношении России после начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине. Работу в России приостановили десятки крупнейших брендов. Западные страны вводят санкции в отношении РФ начиная с 2014 года.