Макрон отказался называть «геноцидом» происходящее на Украине

Эммануэль Макрон хочет быть осторожным с высказываниям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался считать происходящие на Украине события «геноцидом». Так он ответил на вопрос телеведущей, выразив свою позицию на французском телеканале France 2.

«Сегодня я был бы осторожен с такими терминами, потому что эти два народа [русские и украинцы] — братья. Я хочу продолжать пытаться, насколько это возможно, восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики служит этому делу», — пояснил он.

Таким образом, Макрон не согласился с тезисом президента США Джо Байдена, который в очередной раз резко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Он назвал его политику в отношении Украины «геноцидом», пишут «Дни.ру». Американский лидер также назвал действия России на Украине «ужасными», отмечает телеканал 360. В свою очередь, Макрон исключил окончание спецоперации в ближайшие недели — по его словам, она будет завершена к 9 Мая, уточняет Ytro.ru.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что Россия начинает спецоперацию на Украине. Она призвана денацифицировать, демилитаризировать всю территорию Украины в целом, а также защитить жителей Донбасса. Путин заявлял, что Украину начали превращать в «антироссийский плацдарм», всячески поддерживая «ростки национализма». По его словам, Киев публично отказался выполнять Минские соглашения, а «продолжать терпеть геноцид было невозможно».

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