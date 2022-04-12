Челябинского силовика, задержанного ФСБ, отправили в СИЗО

Процесс закрыли от посторонних (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центральный районный суд Челябинска 13 апреля избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ОМВД Миасса Александра Фофанова, задержанного при передаче взятки следователю СК. Об этом сообщил источник URA.RU в суде. Заседание сделали закрытым для прессы.

«Рассмотрение ходатайства прошло в порядке закрытого судебного заседания. Обвиняемый отправлен в СИЗО на два месяца, до 12 июня 2022 года. От дачи показаний при допросе в качестве обвиняемого Фофанов отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что сотрудник полиции передал 200 тыс. рублей следователю СК за принятие решение о прекращении уголовного дела в отношении предпринимателя. Следователь изначально рассказал о предложении полицейского, поэтому передача денежных средств проходила под контролем УФСБ.

При этом от самого коммерсанта силовик получил 400 тыс. рублей: 200 для себя, и 200 — на взятку. Официально в полиции и Следственном комитете информацию об уголовном деле не комментируют.