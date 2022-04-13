В МЧС опровергли, что смог в Екатеринбург пришел из Кургана

13 апреля 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

В ГУ МЧС по Курганской области считают, что причиной смога в Екатеринбурге не могут быть пожары в Зауралье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В главном управлении МЧС России по Курганской области опровергли информацию, что смог и запах гари в Екатеринбурге появился из-за лесных пожаров в Курганской области. Действующих природных очагов возгорания на границе областей не зафиксировано, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Курганской области, термические точки и действующие природные пожары на границе Курганской и Свердловской областей не зарегистрированы. Говорить, что смог в Екатеринбург пришел от пожаров в Курганской области, нецелесообразно», — рассказали в МЧС по Курганской области. Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила URA.RU, что смог и запах гари мог появиться в Екатеринбурге из-за лесных пожаров в Курганской и Омской областях, а также в Казахстане. «Мы не утверждаем, но допускаем, что мгла могла прийти в Екатеринбург от лесных пожаров, но сторонних, а не наших», — рассказала она. В ГУ МЧС по Свердловской области утверждают, что под Екатеринбургом нет пожаров, которые могли бы стать причиной смога. Перед этим спасатели сообщили о смоге в городе и обратились к екатеринбуржцам с просьбой не открывать окна, завешивать форточки мокрой тканью и меньше времени проводить на улице. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В главном управлении МЧС России по Курганской области опровергли информацию, что смог и запах гари в Екатеринбурге появился из-за лесных пожаров в Курганской области. Действующих природных очагов возгорания на границе областей не зафиксировано, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «По информации Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Курганской области, термические точки и действующие природные пожары на границе Курганской и Свердловской областей не зарегистрированы. Говорить, что смог в Екатеринбург пришел от пожаров в Курганской области, нецелесообразно», — рассказали в МЧС по Курганской области. Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко заявила URA.RU, что смог и запах гари мог появиться в Екатеринбурге из-за лесных пожаров в Курганской и Омской областях, а также в Казахстане. «Мы не утверждаем, но допускаем, что мгла могла прийти в Екатеринбург от лесных пожаров, но сторонних, а не наших», — рассказала она. В ГУ МЧС по Свердловской области утверждают, что под Екатеринбургом нет пожаров, которые могли бы стать причиной смога. Перед этим спасатели сообщили о смоге в городе и обратились к екатеринбуржцам с просьбой не открывать окна, завешивать форточки мокрой тканью и меньше времени проводить на улице.