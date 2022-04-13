Германия направит Украине тяжелое вооружение

13 апреля 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

В ФРГ согласовали отправку тяжелого вооружения Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правящая в Германии коалиция «Светофор» (социал-демократы, «Зеленые» и либералы) договорилась о поставках тяжелых вооружений на Украину. Об этом сообщил эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер. «Германия теперь быстро поставит тяжелое оборудование на Украину. Я рад, что „Свободная демократическая партия“ позволила нам убедить наших партнеров по коалиции в этом», — написал Маркус Фабер на своей странице в Twitter. Президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на лидеров США и Европы. Он требует, чтобы они предоставили тяжелое вооружение и технику. 9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что вооруженные силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие, передает RT. Однако глава МИД ФРГ Анналена Бербок настаивала на том, что Украине нужно поставить тяжелое вооружение, напоминает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Такое решение также было принято из-за того, что страны Европы и США отказались давать РФ гарантии о нерасширении НАТО на восток и невключении Украины в альянс, сообщает телеканал 360. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Правящая в Германии коалиция «Светофор» (социал-демократы, «Зеленые» и либералы) договорилась о поставках тяжелых вооружений на Украину. Об этом сообщил эксперт фракции Свободной демократической партии Германии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер. «Германия теперь быстро поставит тяжелое оборудование на Украину. Я рад, что „Свободная демократическая партия“ позволила нам убедить наших партнеров по коалиции в этом», — написал Маркус Фабер на своей странице в Twitter. Президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на лидеров США и Европы. Он требует, чтобы они предоставили тяжелое вооружение и технику. 9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что вооруженные силы Германии вряд ли смогут отправить Украине дополнительное оружие, передает RT. Однако глава МИД ФРГ Анналена Бербок настаивала на том, что Украине нужно поставить тяжелое вооружение, напоминает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Такое решение также было принято из-за того, что страны Европы и США отказались давать РФ гарантии о нерасширении НАТО на восток и невключении Украины в альянс, сообщает телеканал 360.