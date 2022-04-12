Reuters: США выделят Киеву 750 млн долларов для противостояния РФ

13 апреля 2022 в 03:17 Размер текста - 17 +

США объявят о выделении Украине оружия на 750 миллионов долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство США выделит Украине дополнительно 750 миллионов долларов в виде военной помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. «Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, объявит уже в среду о выделении 750 миллионов долларов военной помощи Украине для ее борьбы с российскими силами», — пишет Reuters. Отмечается, что Белый дом заявил, что Украине уже предоставлено более 1,7 миллиарда долларов помощи в области безопасности с момента начала спецоперации. Кроме того, в администрации президента США подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на лидеров США и Европы. Он требует, чтобы они предоставили более тяжелое оружие и технику для взаимодействия с Россией в восточном регионе Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Правительство США выделит Украине дополнительно 750 миллионов долларов в виде военной помощи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. «Администрация президента США Джо Байдена, как ожидается, объявит уже в среду о выделении 750 миллионов долларов военной помощи Украине для ее борьбы с российскими силами», — пишет Reuters. Отмечается, что Белый дом заявил, что Украине уже предоставлено более 1,7 миллиарда долларов помощи в области безопасности с момента начала спецоперации. Кроме того, в администрации президента США подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский оказывает давление на лидеров США и Европы. Он требует, чтобы они предоставили более тяжелое оружие и технику для взаимодействия с Россией в восточном регионе Украины. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.