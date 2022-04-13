На челябинских курортах кончаются места на майские праздники

Отдыхающие бронируют номера на челябинских курортах заранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На курортах в Челябинской области почти не осталось свободных номеров для отдыха в период майских праздников. Как сообщили URA.RU на базах отдыха и отелях, в эти дни ежегодно наблюдается поток отдыхающих.

«Пока все цены держим на уровне зимних. Помогает программа туристического кэшбэка, а в „Солнечной долине“ и „Золотом пляже“ почти все забронировано. Основная масса отдыхающих — жители Челябинской и Свердловской областей», — сказал URA.RU владелец ГЛЦ «Солнечная долина» и клуба-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин.

В санатории «Кисегач» также рассказали, что почти все места на майские праздники забронированы. На майские праздники прайс уже рассчитан, и если сейчас цена идет за койко-место, то на праздники цена будет рассчитываться за целый номер. Не важно, один человек будет там проживать или несколько. Цена номера зависит от его площади. С 12 мая вновь начнет действовать акция по оплате одного койко-места.

В челябинской здравнице отметили, что ежегодно на майские праздники идет наплыв туристов и отдыхающих. В основном приезжают семьями, компаниями. Бронируют сразу несколько номеров. В зависимости от численности гостей, им подбирают жилье.

Майские праздники могут увеличить до 10 дней. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. По мнению депутата, этих дней россиянам должно хватить, чтобы посадить урожай, а также провести время с семьей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам