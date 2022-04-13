Из-за проблем бизнеса с импортом курганцы обратились в Москву

В Кургане просят Москву помочь бизнесу найти российские комплектующие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганские предприниматели жалуются местным властям на проблемы с импортом. Больше всего бизнесменов беспокоят перебои с поставкой зарубежных комплектующих для промышленных и сельскохозяйственных производств, оборудования и транспортных средств. Для помощи курганцам власти обратились в Москву. Об этом на пресс-конференции с журналистами рассказал замгубернатора по экономической политике Владимир Архипов.

«Поступает много вопросов от предпринимателей. Сейчас есть проблемы с логистикой. Мы отрабатываем с Министерством промышленности РФ, с торгово-промышленными палатами по поиску альтернативных поставщиков комплектующих, необходимых для наших производств», — сказал Архипов.

Эти вопросы власти с бизнесом обсудят 18 апреля на двух советах — по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата Курганской области. Мероприятие пройдет в формате тематических площадок. На советах обсудят вопросы добычи природных ископаемых, имущественной поддержки, подготовки кадров и капитального строительства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Германия отказалась поставлять курганцам комплектующие для окон. А курганскому мясокомбинату «Велес» зарубежный поставщик отклонил заказ на поставку ножей для куттеров (оборудование для измельчения мяса).

Повышение цен на импортные товары и оборудование началось из-за введения санкций западными странами в связи со спецоперацией России на Украине. Санкционное давление на Россию, которое продолжается с начала «нулевых», обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам