Германия отказалась поставлять курганцам комплектующие для окон

13 апреля 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

В Кургане ожидается нехватка оконных профилей из Германии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за санкций ожидается нехватка оконных профилей немецкого бренда Rehau. Производитель из Германии временно прекратил поставки комплектующих из-за конфликта России и Украины. Об этом сообщает сайт компании «Добрые Окна». «В связи со сложившейся ситуацией в мире, компания по производству профиля Rehau временно прекращает поставки на территорию России и Беларуси. К сожалению, на производстве сейчас дефицит данного профиля. Ожидаем повышение цен. Рекомендуем выбирать в качестве альтернативы ПВХ-профиль по немецким технологиям SCHMITZ. Сертифицированный продукт. Качество на уровне европейских производителей без переплаты за бренд», — говорится в сообщении. «Мой Дом», «Сибирские Окна» и «Мир Окон» также отметили, что поставки прекратились, но еще есть незначительные запасы оконных профилей от немецкого производителя. В компаниях готовятся к повышению цен на 3-5%. «Сейчас начался сезон. Поступает много заявок на оконные профили Rehau. Пока еще есть в наличии, но запасы небольшие», — рассказал сотрудник компании «Мой Дом». Ранее URA.RU сообщало о том, что немецкий поставщик отклонил заказ курганского мясокомбината «Велес» на важные компоненты для технологического оборудования. Компания из Германии отказалась поставлять ножи для куттеров (оборудование для измельчения мяса). Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Ранее опрос ФОМ показал, что 49% респондентов в стране уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане из-за санкций ожидается нехватка оконных профилей немецкого бренда Rehau. Производитель из Германии временно прекратил поставки комплектующих из-за конфликта России и Украины. Об этом сообщает сайт компании «Добрые Окна». «В связи со сложившейся ситуацией в мире, компания по производству профиля Rehau временно прекращает поставки на территорию России и Беларуси. К сожалению, на производстве сейчас дефицит данного профиля. Ожидаем повышение цен. Рекомендуем выбирать в качестве альтернативы ПВХ-профиль по немецким технологиям SCHMITZ. Сертифицированный продукт. Качество на уровне европейских производителей без переплаты за бренд», — говорится в сообщении. «Мой Дом», «Сибирские Окна» и «Мир Окон» также отметили, что поставки прекратились, но еще есть незначительные запасы оконных профилей от немецкого производителя. В компаниях готовятся к повышению цен на 3-5%. «Сейчас начался сезон. Поступает много заявок на оконные профили Rehau. Пока еще есть в наличии, но запасы небольшие», — рассказал сотрудник компании «Мой Дом». Ранее URA.RU сообщало о том, что немецкий поставщик отклонил заказ курганского мясокомбината «Велес» на важные компоненты для технологического оборудования. Компания из Германии отказалась поставлять ножи для куттеров (оборудование для измельчения мяса). Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Ранее опрос ФОМ показал, что 49% респондентов в стране уверены в отсутствии изменений в их жизни после ухода иностранных компаний. Еще 25% заявили, что уход не сильно ухудшит ситуацию.