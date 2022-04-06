Германия отказалась поставлять оборудование курганскому заводу

Курганскому мясокомбинату «Велес» из-за санкций отказались поставлять ножи из Германии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Зарубежные поставщики отклонили заказ курганского мясокомбината «Велес» на важные компоненты для технологического оборудования. Немецкая компания отказалась поставлять ножи для куттеров (оборудование для измельчения мяса). Причина — попадание депутата Государственной думы Александра Ильтякова (основатель компании) в санкционный список, сообщил URA.RU гендиректор предприятия Дмитрий Ильтяков.

«Хотели ножи купить на куттера, чтобы заменить изношенные, и на запас. Разместили заказ. Поставщики нас давно знают, но из-за санкций против Александра Ильтякова отправлять комплектующие отказались. Немцы же послушные. Будем прорабатывать другие пути», — рассказал Ильтяков.

Ранее URA.RU писало о том, что в период санкций мясокомбинат «Велес» убрал скидки и акции в своих магазинах. При этом поднимать цены на продукцию в предприятии пока не спешат.

Повышение цен на импортные товары и оборудование началось из-за введения санкций западными странами в связи со спецоперацией России на Украине. Санкционное давление на Россию, которое продолжается с начала «нулевых», обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».