США угрожают странам, отказавшимся от санкций против РФ

13 апреля 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

США требуют другие страны не мешать введению санкций против РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила правительства других стран, что любые шаги по подрыву санкций вызовут гнев Вашингтона и его союзников. Об этом сообщает Bloomberg. «Объединенная коалиция стран, вводящих санкции, не останется равнодушной к действиям, которые подрывают введенные нами санкции», — приводит ее слова издание. Йеллен отметила, что на карту поставлено будущее безопасности всего мира и экономическое процветание всех стран. В Министерстве торговли США уже угрожали Китаю последствиями в случае, если страна окажет помощь России. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако на фоне введенных санкций страны Евросоюза уже столкнулись с удорожанием горючего и продуктов, а в США уровень инфляции достиг максимальных значений за последние 40 лет, пишет RT. Пять стран Евросоюза выступили против санкций в отношении российской нефти и газа, напоминает «Царьград». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила правительства других стран, что любые шаги по подрыву санкций вызовут гнев Вашингтона и его союзников. Об этом сообщает Bloomberg. «Объединенная коалиция стран, вводящих санкции, не останется равнодушной к действиям, которые подрывают введенные нами санкции», — приводит ее слова издание. Йеллен отметила, что на карту поставлено будущее безопасности всего мира и экономическое процветание всех стран. В Министерстве торговли США уже угрожали Китаю последствиями в случае, если страна окажет помощь России. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако на фоне введенных санкций страны Евросоюза уже столкнулись с удорожанием горючего и продуктов, а в США уровень инфляции достиг максимальных значений за последние 40 лет, пишет RT. Пять стран Евросоюза выступили против санкций в отношении российской нефти и газа, напоминает «Царьград».