США угрожают странам, отказавшимся от санкций против РФ

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США требуют другие страны не мешать введению санкций против РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила правительства других стран, что любые шаги по подрыву санкций вызовут гнев Вашингтона и его союзников. Об этом сообщает Bloomberg.

«Объединенная коалиция стран, вводящих санкции, не останется равнодушной к действиям, которые подрывают введенные нами санкции», — приводит ее слова издание. Йеллен отметила, что на карту поставлено будущее безопасности всего мира и экономическое процветание всех стран.

В Министерстве торговли США уже угрожали Китаю последствиями в случае, если страна окажет помощь России. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако на фоне введенных санкций страны Евросоюза уже столкнулись с удорожанием горючего и продуктов, а в США уровень инфляции достиг максимальных значений за последние 40 лет, пишет RT. Пять стран Евросоюза выступили против санкций в отношении российской нефти и газа, напоминает «Царьград».

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Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила правительства других стран, что любые шаги по подрыву санкций вызовут гнев Вашингтона и его союзников. Об этом сообщает Bloomberg. «Объединенная коалиция стран, вводящих санкции, не останется равнодушной к действиям, которые подрывают введенные нами санкции», — приводит ее слова издание. Йеллен отметила, что на карту поставлено будущее безопасности всего мира и экономическое процветание всех стран. В Министерстве торговли США уже угрожали Китаю последствиями в случае, если страна окажет помощь России. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Однако на фоне введенных санкций страны Евросоюза уже столкнулись с удорожанием горючего и продуктов, а в США уровень инфляции достиг максимальных значений за последние 40 лет, пишет RT. Пять стран Евросоюза выступили против санкций в отношении российской нефти и газа, напоминает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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