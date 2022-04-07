Wall Street Journal: США угрожают странам, помогающим России

08 апреля 2022 в 08:19 Размер текста - 17 +

Минторг США запретил Китаю помогать РФ в обходе санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Официальные лица Министерства торговли США пригрозили Китаю последствиями в случае, если страна окажет помощь России в обходе экспортного контроля на запчасти и обслуживание самолетов. Об этом сообщают журналисты американской газеты Wall Street Journal. «Правительство США четко сообщило — от президента Байдена до президента Си, что, если Китай решит оказать материальную или другую поддержку России, то это будет иметь последствия», — пишут авторы со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Министерства торговли США. Ранее представитель Минторга объявил об отказе в предоставлении импортных запчастей и обслуживании за рубежом трем российским авиаперевозчикам: «Аэрофлоту», Azur Air и «ЮТэйр». Юрист, знакомый с ситуацией, предположил, что угроза в сторону Китая является предупреждением для стран, в направлении которых осуществляются перелеты российскими авиакомпании, сообщает газета. Источник издания считает, что даже помощь в заправке российских самолетов будет считаться нарушением экспортных ограничений. Ранее перевозчики предупредили о рисках приостановки эксплуатации региональных самолетов АН-24 и АН-26 из-за проблем с ремонтом турбовинтовых двигателей. Страны Евросоюза ввели запрет на экспорт и лизинг новой авиационной техники, а также на страхование и техобслуживание российских самолетов. В связи с этим иностранные компании приостановили поставку запчастей для российского самолета МС-21. Компания Boeing также отказалась поставлять запчасти в РФ. Давление со стороны Соединенных Штатов и ЕС связано с проведением РФ специальной операции по демилитаризации Украины. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Он отметил, что введение санкций против РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. По словам Путина, их цель — отмена России, как государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальные лица Министерства торговли США пригрозили Китаю последствиями в случае, если страна окажет помощь России в обходе экспортного контроля на запчасти и обслуживание самолетов. Об этом сообщают журналисты американской газеты Wall Street Journal. «Правительство США четко сообщило — от президента Байдена до президента Си, что, если Китай решит оказать материальную или другую поддержку России, то это будет иметь последствия», — пишут авторы со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Министерства торговли США. Ранее представитель Минторга объявил об отказе в предоставлении импортных запчастей и обслуживании за рубежом трем российским авиаперевозчикам: «Аэрофлоту», Azur Air и «ЮТэйр». Юрист, знакомый с ситуацией, предположил, что угроза в сторону Китая является предупреждением для стран, в направлении которых осуществляются перелеты российскими авиакомпании, сообщает газета. Источник издания считает, что даже помощь в заправке российских самолетов будет считаться нарушением экспортных ограничений. Ранее перевозчики предупредили о рисках приостановки эксплуатации региональных самолетов АН-24 и АН-26 из-за проблем с ремонтом турбовинтовых двигателей. Страны Евросоюза ввели запрет на экспорт и лизинг новой авиационной техники, а также на страхование и техобслуживание российских самолетов. В связи с этим иностранные компании приостановили поставку запчастей для российского самолета МС-21. Компания Boeing также отказалась поставлять запчасти в РФ. Давление со стороны Соединенных Штатов и ЕС связано с проведением РФ специальной операции по демилитаризации Украины. О начале спецоперации президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Он отметил, что введение санкций против РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. По словам Путина, их цель — отмена России, как государства.