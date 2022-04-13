13 апреля 2022

Курганские чиновники проиграли суд губернатору Шумкову

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Суд отказал в удовлетворении иска с требованием признать незаконным преобразование Юргамышского района в округ Фото:

Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска к губернатору Вадиму Шумкову и региональной думе с требованием признать незаконным преобразование Юргамышского района в округ (муниципальная реформа). Ранее заявление в суд было подано экс-главой Юргамыша Алексеем Першиным, главой Красноуральского сельсовета Павлом Дмитриевым и председателем Красноуральской сельской думы Олегом Анохиным. Информацию об отказе в иске URA.RU сообщили в суде и подтвердил Дмитриев.

«Иск отклонили. Но это не значит, что мы закончили борьбу. Получу материалы, будем готовить апелляцию на решение Курганского областного суда. Какими методами у нас проводится муниципальная реформа? Шантаж, угрозы, переголосование и прочее. Практически используются „топорные“ методы», — рассказал глава Красноуральского сельсовета.

Дмитриев вспомнил, когда в районе начиналась муниципальная реформа, в местной газете «Рассвет» ему и еще нескольким сельчанам не дали возможность высказаться по этому вопросу. «Им было запрещено печатать мнения, которое против реформы. Это что за реформа такая?», — заключил он.

URA.RU писало, что в июне 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил проект по созданию муниципальных округов. По его мнению, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.

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Курганский областной суд отказал в удовлетворении иска к губернатору Вадиму Шумкову и региональной думе с требованием признать незаконным преобразование Юргамышского района в округ (муниципальная реформа). Ранее заявление в суд было подано экс-главой Юргамыша Алексеем Першиным, главой Красноуральского сельсовета Павлом Дмитриевым и председателем Красноуральской сельской думы Олегом Анохиным. Информацию об отказе в иске URA.RU сообщили в суде и подтвердил Дмитриев. «Иск отклонили. Но это не значит, что мы закончили борьбу. Получу материалы, будем готовить апелляцию на решение Курганского областного суда. Какими методами у нас проводится муниципальная реформа? Шантаж, угрозы, переголосование и прочее. Практически используются „топорные“ методы», — рассказал глава Красноуральского сельсовета. Дмитриев вспомнил, когда в районе начиналась муниципальная реформа, в местной газете «Рассвет» ему и еще нескольким сельчанам не дали возможность высказаться по этому вопросу. «Им было запрещено печатать мнения, которое против реформы. Это что за реформа такая?», — заключил он. URA.RU писало, что в июне 2019 года губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил проект по созданию муниципальных округов. По его мнению, муниципальная реформа поможет снизить на местах число неэффективных начальников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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