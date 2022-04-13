В МИД РФ пригрозили НАТО военными ударами

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Россия будет уничтожать технику НАТО с вооружением для ВСУ, заявил Сергей Рябков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», — сказал Рябков. Политик объяснил, что любые попытки замедлить спецоперацию и нанести ущерб России или формированиям Донецкой и Луганской народных республик будут жестко пресекаться.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью операции президент России Владимир Путин обозначал помощь республикам Донбасса. США и другие страны запада поддерживают украинскую армию в попытке срыва спецоперации РФ. Так, США планируют передать Украине новое вооружение на сумму 750 миллионов долларов.

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Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС. «Предупреждаем, что американо-натовские транспорты с вооружениями, следующие по украинской территории, нами рассматриваются в качестве законных военных целей», — сказал Рябков. Политик объяснил, что любые попытки замедлить спецоперацию и нанести ущерб России или формированиям Донецкой и Луганской народных республик будут жестко пресекаться. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Главной целью операции президент России Владимир Путин обозначал помощь республикам Донбасса. США и другие страны запада поддерживают украинскую армию в попытке срыва спецоперации РФ. Так, США планируют передать Украине новое вооружение на сумму 750 миллионов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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