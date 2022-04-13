Захарова объяснила, зачем Киеву нужны фейки о спецоперации

13 апреля 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Киев прикрывает свои преступления фейками о ВС РФ, заявила Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти используют фейки о действиях Вооруженных сил РФ для того, чтобы отвести внимание от собственных преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, Киев использует фейки, пытаясь показать жестокое обращение российских военных с гражданским населением», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Правительство России заявляло о многочисленных фейках со стороны украинских властей после начала спецоперации РФ на Украине. Одной из таких провокаций стала инсценировка в Буче, где, как сообщает Минобороны РФ, украинские нацисты засняли видео с трупами мирных жителей. Украинские и западные СМИ попытались выдать ролик в качестве подтверждения преступных действий ВС РФ. Позже Минобороны РФ назвало видео фейком, что подтвердили исследователи из МГИМО. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Украинские власти используют фейки о действиях Вооруженных сил РФ для того, чтобы отвести внимание от собственных преступлений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Чтобы отвлечь внимание от своих преступлений, Киев использует фейки, пытаясь показать жестокое обращение российских военных с гражданским населением», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Правительство России заявляло о многочисленных фейках со стороны украинских властей после начала спецоперации РФ на Украине. Одной из таких провокаций стала инсценировка в Буче, где, как сообщает Минобороны РФ, украинские нацисты засняли видео с трупами мирных жителей. Украинские и западные СМИ попытались выдать ролик в качестве подтверждения преступных действий ВС РФ. Позже Минобороны РФ назвало видео фейком, что подтвердили исследователи из МГИМО.