Власти ХМАО замкнули на себя проблему, грозившую мэрам уголовкой

Окружные власти будут самостоятельно покупать квартиры для детей-сирот Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Окружные власти собираются взять на себя покупку жилья для детей-сирот, хотя обычно эти задачи были отданы на откуп муниципалитетам. Об этом стало известно в ходе заседание штаба по жилью в сургутской администрации. Источники URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО считают, что таким образом с югорских мэров снимают проблему, которая могла стоить им возбуждением уголовных дел.

«В марте поступило письмо с депсоцразвития [Югры], что департаментом имущества планируется разовая акция в этом году на приобретение квартир самостоятельно округом, с последующей передачей в собственность для детей-сирот. Плановая цифра — 180 квартир. У нас была информация, чтобы мы остановили те аукционы, которые законодательно еще можно было остановить. Ну и прекратить дальнейшую деятельность по размещению аукционов для приобретения квартир детям сиротам», — проинформировал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений мэрии Сургута Сергей Алексеев.

Тему подхватил и глава Сургута Андрей Филатов, который сообщил, что окончательная ясность в этом вопросе наступит в ближайшее время. «Думаю в течение ближайших нескольких недель полная ясность будет и мы обязательно проинформируем каким путем мы пойдем. Все делается не для того, чтобы затянуть процесс, а наоборот может в два-три шага в принципе ликвидировать накопившиеся обязательства, сформировавшиеся в течение нескольких лет», — заявил Филатов.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте сообщил, что это решение должно существенно облегчить жизнь местных чиновников. «Эта тема являлась головной болью для всех мэров. Квартиры можно было приобретать по фиксированным ценам, на которые застройщики шли неохотно, предпочитая продавать жилье по рыночным ценам. А силовики за это спрашивают очень строго. В Нефтеюганске даже возбудили уголовное дело против чиновников. Но губернатор [ХМАО Наталья Комарова] обещала мэрам решить этот вопрос на недавнем совещании, где речь шла о борьбе с санкциями», — сообщил собеседник агентства.

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