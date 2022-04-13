Политолог: РФ должна перестать признавать Зеленского президентом

Россияне должны перестать признавать Владимира Зеленского президентом Украины. Так считает экс-депутат Госдумы, политолог, Сергей Марков.
«России должна отказаться признавать Зеленского президентом. Это давным-давно нужно было делать. Надо создать правительство Украины в изгнании, [именно оно и будет представлять интересы украинского народа]. Это напрашивается само собой. Это огромная ошибка, что не сделано до сих пор», — рассказал Марков URA.RU.
По его мнению, преемниками Зеленского могли бы стать бывший премьер Украины Николай Азаров и экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.
Россияне должны перестать признавать Владимира Зеленского президентом Украины. Так считает экс-депутат Госдумы, политолог, Сергей Марков. «России должна отказаться признавать Зеленского президентом. Это давным-давно нужно было делать. Надо создать правительство Украины в изгнании, [именно оно и будет представлять интересы украинского народа]. Это напрашивается само собой. Это огромная ошибка, что не сделано до сих пор», — рассказал Марков URA.RU. По его мнению, преемниками Зеленского могли бы стать бывший премьер Украины Николай Азаров и экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.