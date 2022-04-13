Клишас рассказал про меры ответственности за использование VPN

14 апреля 2022 в 05:00 Размер текста - 17 +

Сенатор Клишас заявил, что в парламенте не разрабатывают мер по ответственности за VPN Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские законодатели не разрабатывают мер по ответственности за использование VPN-сервисов. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Я считаю, что если государство принимает решение о блокировке, то оно должно ее обеспечить. Ответственности для людей сейчас нет, и мы в парламенте ее не разрабатываем», — заявил Клишас «Известиям». При этом сенатор не исключил, что кому-то может прийти в голову ввести ответственность для граждан, касательно использования этого сервиса. 15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано 20 популярных сервисов VPN. Эту работу Роскомнадзор намерен продолжить и дальше, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам хакера Дмитрия Артимовича, VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, так как, по его словам, «это не запрещено». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российские законодатели не разрабатывают мер по ответственности за использование VPN-сервисов. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Я считаю, что если государство принимает решение о блокировке, то оно должно ее обеспечить. Ответственности для людей сейчас нет, и мы в парламенте ее не разрабатываем», — заявил Клишас «Известиям». При этом сенатор не исключил, что кому-то может прийти в голову ввести ответственность для граждан, касательно использования этого сервиса. 15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано 20 популярных сервисов VPN. Эту работу Роскомнадзор намерен продолжить и дальше, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам хакера Дмитрия Артимовича, VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, так как, по его словам, «это не запрещено».