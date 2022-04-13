13 апреля 2022

Клишас рассказал про меры ответственности за использование VPN

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Сенатор Клишас заявил, что в парламенте не разрабатывают мер по ответственности за VPN Фото:

Российские законодатели не разрабатывают мер по ответственности за использование VPN-сервисов. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Я считаю, что если государство принимает решение о блокировке, то оно должно ее обеспечить. Ответственности для людей сейчас нет, и мы в парламенте ее не разрабатываем», — заявил Клишас «Известиям». При этом сенатор не исключил, что кому-то может прийти в голову ввести ответственность для граждан, касательно использования этого сервиса.

15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано 20 популярных сервисов VPN. Эту работу Роскомнадзор намерен продолжить и дальше, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам хакера Дмитрия Артимовича, VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, так как, по его словам, «это не запрещено».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Российские законодатели не разрабатывают мер по ответственности за использование VPN-сервисов. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. «Я считаю, что если государство принимает решение о блокировке, то оно должно ее обеспечить. Ответственности для людей сейчас нет, и мы в парламенте ее не разрабатываем», — заявил Клишас «Известиям». При этом сенатор не исключил, что кому-то может прийти в голову ввести ответственность для граждан, касательно использования этого сервиса. 15 марта председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в России уже заблокировано 20 популярных сервисов VPN. Эту работу Роскомнадзор намерен продолжить и дальше, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам хакера Дмитрия Артимовича, VPN-сервисы, которые помогают обойти блокировки и сбои в работе приложений, могут стать источником утечки данных со смартфонов. Тем не менее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что установил себе VPN-сервис, так как, по его словам, «это не запрещено».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...