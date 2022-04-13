Суд США не дал России затормозить дело ЮКОСа

14 апреля 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Суд в США отказал России в приостановке разбирательства с экс-акционерами ЮКОСа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Последствия дела ЮКОСа Федеральный суд американского округа Колумбия отклонил ходатайство РФ о дальнейшей приостановке разбирательства по делу ЮКОСа о взыскании со страны более 50 миллиардов долларов. Постановление с соответствующей информацией поступило в электронную базу суда. Ходатайство было подано Россией в конце 2021 года. «Суд в США высказался против предоставления новых отсрочек в этом деле. Разбирательство в Амстердаме может завершиться позднее 2024 года. С точки зрения суда, дальнейшая приостановка тяжбы в США создаст серьезные трудности для экс-акционеров», — сообщает ТАСС со ссылкой на базу суда. В суде заявили, что задержка в этом деле уже была значительной. Российская сторона может представить суду документы в защиту своей позиции не позднее 27 апреля. Международное дело ЮКОСа существует с сентября 2005 года. Тогда несколько иностранных компаний, связанных с главным акционером предприятия Group Menatep Ltd (GML), обратились в Международный арбитраж в Гааге, потребовав возместить совладельцам ЮКОСа около 100 миллиардов долларов за атаку на компанию в 2003—2004 годах. Россия, в свою очередь, настаивает, что нефтяная компания была приватизирована в 1990-е годы незаконно. В начале 2020 года апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по делу бывших акционеров ЮКОСа. Спустя время суд все же вынес решение в пользу России по делу ЮКОСа. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Федеральный суд американского округа Колумбия отклонил ходатайство РФ о дальнейшей приостановке разбирательства по делу ЮКОСа о взыскании со страны более 50 миллиардов долларов. Постановление с соответствующей информацией поступило в электронную базу суда. Ходатайство было подано Россией в конце 2021 года. «Суд в США высказался против предоставления новых отсрочек в этом деле. Разбирательство в Амстердаме может завершиться позднее 2024 года. С точки зрения суда, дальнейшая приостановка тяжбы в США создаст серьезные трудности для экс-акционеров», — сообщает ТАСС со ссылкой на базу суда. В суде заявили, что задержка в этом деле уже была значительной. Российская сторона может представить суду документы в защиту своей позиции не позднее 27 апреля. Международное дело ЮКОСа существует с сентября 2005 года. Тогда несколько иностранных компаний, связанных с главным акционером предприятия Group Menatep Ltd (GML), обратились в Международный арбитраж в Гааге, потребовав возместить совладельцам ЮКОСа около 100 миллиардов долларов за атаку на компанию в 2003—2004 годах. Россия, в свою очередь, настаивает, что нефтяная компания была приватизирована в 1990-е годы незаконно. В начале 2020 года апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по делу бывших акционеров ЮКОСа. Спустя время суд все же вынес решение в пользу России по делу ЮКОСа.