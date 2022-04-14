Схема строительства мегапроекта в ЯНАО может поменяться

14 апреля 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Правительство планирует реализовать первый этап СШХ к 2028 году Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Строительство Северного широтного хода (СШХ) в ЯНАО могут провести поэтапно. Власти рассматривают вариант реализации первого этапа проекта к 2028 году. «Сейчас рассматривается вариант с поэтапной реализацией проекта. На первом этапе, к 2028 г., планируется довести провозную мощность дороги до 14 млн тонн в год, а затем „при необходимости и наличии грузовой базы“ — уже до плановых 23,9 млн т грузов в год. Стоимость строительства первого этапа, в который войдут соединяющая две действующие дороги ветка Салехард — Надым — Пангоды и мост через Обь, оценивается в 290 млрд руб., включая средства „Газпрома“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источника в правительстве, который знаком с ходом обсуждения проекта СШХ. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России планировали отложить строительство Северного широтного хода, стоимость которого составляет почти 300 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство мегапроекта начнется в 2022 году. Финансирование проекта поступит от правительства РФ, властей ЯНАО, «Газпрома» и РЖД. После заявления Путина, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сказал, что регион готов приступить к реализации строительства СШХ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» .

Строительство Северного широтного хода (СШХ) в ЯНАО могут провести поэтапно. Власти рассматривают вариант реализации первого этапа проекта к 2028 году. «Сейчас рассматривается вариант с поэтапной реализацией проекта. На первом этапе, к 2028 г., планируется довести провозную мощность дороги до 14 млн тонн в год, а затем „при необходимости и наличии грузовой базы“ — уже до плановых 23,9 млн т грузов в год. Стоимость строительства первого этапа, в который войдут соединяющая две действующие дороги ветка Салехард — Надым — Пангоды и мост через Обь, оценивается в 290 млрд руб., включая средства „Газпрома“», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источника в правительстве, который знаком с ходом обсуждения проекта СШХ. Ранее URA.RU сообщало, что правительство России планировали отложить строительство Северного широтного хода, стоимость которого составляет почти 300 миллиардов рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство мегапроекта начнется в 2022 году. Финансирование проекта поступит от правительства РФ, властей ЯНАО, «Газпрома» и РЖД. После заявления Путина, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сказал, что регион готов приступить к реализации строительства СШХ.