ВТБ снизил ставки по ипотеке на 5,5 процентных пунктов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

ВТБ с 14 апреля уменьшил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 5,5 процентных пункта до 16,9%. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«С 14 апреля ВТБ значительно улучшил условия по всей линейке базовых ипотечных программ. Минимальная ставка снижена на 5,5 процентных пункта и теперь составляет 16,9%. Предложение действует для приобретения жилья как на первичном, так и вторичном рынках в рамках банковских программ», — передает ТАСС информацию пресс-службы.

Также уточняется, что минимальную ставку можно получить при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации. Также учитывается то, приходит ли клиенту на карту ВТБ зарплата. «Новые условия распространяются на покупку жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости», — подытожили там.

Ранее ВТБ уменьшил ставки по потребительским кредитам на три процентных пункта до 15,9%. Банк России снизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 17% годовых. Это решение действует с 11 апреля. Профессор финансов Российской экономической школы Алексей Горяев, считает, что ставки по ипотеке в России могут в ближайшее время снизиться.