ВТБ снизил ставки по кредитам наличными

Кредит наличными в ВТБ можно взять на сумму от 30 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

ВТБ с 12 апреля уменьшил ставки по потребительским кредитам на три процентных пункта до 15,9%. Об этом сообщили в ВТБ.

«ВТБ с 12 апреля улучшил условия по кредитам наличными, снизив ставки в среднем на три процентных пункта. Минимальная ставка для клиентов составляет от 15,9%», — сообщили в пресс-службе ВТБ. Такая ставка действует при условии страхования и дисконта в 0,4% за подачу заявки на сайте или в приложении ВТБ.

Кредит наличными выдают на сумму от 30 тысяч до 7 млн рублей сроком до семи лет. По итогам первого квартала портфель кредитов наличными ВТБ остается на уровне 1,8 трлн рублей, сообщает сайт MK.RU . Подать заявку на оформление можно в офисе или контакт-центре банка.

Ранее ставку по потребительским кредитам понизил Сбербанк, минимальная ставка составляет 19,9%. Причиной стало понижение ключевой ставки Банком России до 17%. Сбербанк также уменьшил ставку по вкладам с 19% до 156%, передает RT.