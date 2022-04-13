Курганский депутат ГД советует не покупать хлеб в супермаркетах

Сергей Лисовский не советует покупать выпечку в супермаркетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский посоветовал отказаться от употребления хлеба, выпеченного торговыми сетями. Об этом Лисовский заявил на онлайн-конференции в пресс-центре «Московского комсомольца», посвященной ценам на хлебобулочную продукцию.

«Хрустящая корочка и манящий аромат — это обманка. Ничего полезного в таких булках и багетах нет. Это эрзац-хлеб. Он производится по ускоренным технологиям, и не проходит необходимые стадии ферментации, которые делают хлеб полезным. Так что, если вы видите на этикетке „хлебозавод номер, такой-то“, смело покупайте. Если видите, что хлеб сделан в торговой сети, не берите его», — посоветовал Лисовский. В ходе онлайн-конференции эксперты хлебной отрасли обсудили необходимость наладить реально работающие программы господдержки хлебозаводов.

Ранее Сергей Лисовский посоветовал есть творог вместо гамбургеров и приучать молодежь к употреблению молочной продукции. По его словам, западная пропаганда проповедует отказ от качественных продуктов.