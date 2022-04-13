Курганский депутат ГД советует не покупать хлеб в супермаркетах

Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский посоветовал отказаться от употребления хлеба, выпеченного торговыми сетями. Об этом Лисовский заявил на онлайн-конференции в пресс-центре «Московского комсомольца», посвященной ценам на хлебобулочную продукцию.
«Хрустящая корочка и манящий аромат — это обманка. Ничего полезного в таких булках и багетах нет. Это эрзац-хлеб. Он производится по ускоренным технологиям, и не проходит необходимые стадии ферментации, которые делают хлеб полезным. Так что, если вы видите на этикетке „хлебозавод номер, такой-то“, смело покупайте. Если видите, что хлеб сделан в торговой сети, не берите его», — посоветовал Лисовский. В ходе онлайн-конференции эксперты хлебной отрасли обсудили необходимость наладить реально работающие программы господдержки хлебозаводов.
Ранее Сергей Лисовский посоветовал есть творог вместо гамбургеров и приучать молодежь к употреблению молочной продукции. По его словам, западная пропаганда проповедует отказ от качественных продуктов.
Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский посоветовал отказаться от употребления хлеба, выпеченного торговыми сетями. Об этом Лисовский заявил на онлайн-конференции в пресс-центре «Московского комсомольца», посвященной ценам на хлебобулочную продукцию. «Хрустящая корочка и манящий аромат — это обманка. Ничего полезного в таких булках и багетах нет. Это эрзац-хлеб. Он производится по ускоренным технологиям, и не проходит необходимые стадии ферментации, которые делают хлеб полезным. Так что, если вы видите на этикетке „хлебозавод номер, такой-то“, смело покупайте. Если видите, что хлеб сделан в торговой сети, не берите его», — посоветовал Лисовский. В ходе онлайн-конференции эксперты хлебной отрасли обсудили необходимость наладить реально работающие программы господдержки хлебозаводов. Ранее Сергей Лисовский посоветовал есть творог вместо гамбургеров и приучать молодежь к употреблению молочной продукции. По его словам, западная пропаганда проповедует отказ от качественных продуктов.